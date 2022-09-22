عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد إحراق إيرانيين غاضبين لسيارة شرطة، وذلك احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني.



ومنذ بدء الاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصر «دورية الإرشاد»، امتدت الاحتجاجات في إيران حتى مساء الأربعاء 21 سبتمبر إلى 83 مدينة على الأقل، بحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشونال».



تأتي هذه الأرقام وفقا للفيديوهات والصور التي نشرت في وسائل الإعلام، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المحتمل أن تكون أخبار الاحتجاجات في المدن الأخرى لم تنشر بعد.



وأقرت وكالة «فارس» للأنباء، المقربة للحرس الثوري الإيراني، أنه «وفقا لقرار مجلس الأمن القومي الإيراني، فإن الوصول إلى إنستجرام غير ممكن منذ الليلة الماضية والوصول إلى واتساب أيضا يواجه خللا كبيرا».



وعلى الرغم من الخلل واسع النطاق في الإنترنت، ولا سيما حجب إنستجرام وواتس آب منذ الليلة الماضية في إيران، أخذت موجة الاحتجاجات تتسع ولم تتوافر أرقام دقيقة عن عدد القتلى والمصابين والمعتقلين.



في غضون ذلك، نشرت أخبار غير مؤكدة الليلة الماضية، عن إطلاق عناصر الأمن النار بشكل مكثف على المحتجين في مدن كردستان، كما نشرت صور وفيديوهات عديدة في وسائل التواصل الاجتماعي عن إصابة ومقتل بعض المحتجين في المدن الأخرى.



ووفقًا للمعلومات التي تلقتها «إيران إنترناشيونال»، مارس مكتب المدعي العام في طهران ووزارة المخابرات ضغوطًا وتهديدات على الصحفيين الذين غطوا الاحتجاجات التي عمّت البلاد في الأيام الأخيرة. كما صدرت أوامر بالقبض على عدد منهم.



من جانبها، أفادت منظمة «هنغاو» المختصة بقضايا حقوق الإنسان في كردستان إيران، بأن 43 شخصا أصيبوا في احتجاجات مدينة «أشنوية» في محافظة أذربيجان غربي إيران.



ووفقا لتقارير سابقة، قُتل ثلاثة أشخاص في هذه المدينة برصاص الأمن الإيراني.





