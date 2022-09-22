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تراجع الروبية الهندية إلى مستوى قياسي جديد

د ب أ
نشر في: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: الخميس 22 سبتمبر 2022 - 11:29 ص

تراجعت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الخميس بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الدولار ارتفع امام الروبية اليوم بنسبة 7. 0% إلى 54. 80 روبية لكل دولار، في حين وصل خلال التعاملات إلى مستوى قياسي قدره 6212. 80 روبية.

وقال أنينديا بانجيرجي خبير العملات في شركة كوتاك سيكيورتيز للوساطة المالية، إن الروبية تحقق أداء جيدا منذ يوليو الماضي بفضل دعم بنك الاحتياط الهندي (المركزي) للعملة المحلية.

وفي حال استمرار صعود مؤشر قيمة الدولار سيصل إلى 81 روبية.


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