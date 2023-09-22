إصابة 28 من الفلسطينيين شرق غزة والجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع لحماس

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أصيب نحو 28 من الفلسطينيين بجروح اليوم الجمعة، خلال احتجاجات قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة في وقت هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع رصد لحركة حماس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان بإصابة 28 شابا بالرصاص، والعشرات بالاختناق؛ إثر احتجاجات على أطراف شرق قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن شبانا فجروا عبوة ناسفة في جدار حدودي شرق غزة، ما أدى لإحداث ثغرة في الجدار ودوي أصوات الانفجارات.

من جهته، هاجم الجيش الإسرائيلي بقصف من طائرة مروحية وبقذائف مدفعية ثلاثة مواقع رصد تابعة لحركة حماس على الأطراف الحدودية.

واستأنف شبان فلسطينيون اليوم إطلاق بالونات حارقة باتجاه جنوب إسرائيل خلال احتجاجات على أطراف شرق قطاع غزة لأول مرة منذ عامين.

وأعلنت جماعة "الشباب الثائر" المدعومة من حركة حماس وفصائل أخرى في غزة عن إطلاق "أعداد كبيرة من البالونات الحارقة" باتجاه مستوطنات وبلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

فيما أعلنت وسائل إعلامية عبرية عن اندلاع عدة حرائق في مناطق نائية جنوب إسرائيل ناتجة عن سقوط بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة دون إصابات.

وتوافد عشرات الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة في مناطق متفرقة شرق قطاع غزة للمشاركة في احتجاجات جديدة قرب السياج الفاصل.

وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة أيام الجمعة وفي المناسبات الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.

وأغلقت السلطات الإسرائيلية حاجز بيت حانون/إيرز المخصص لعبور الأفراد من وإلى قطاع غزة منذ ستة أيام متتالية ردا على الاحتجاجات شرق القطاع.