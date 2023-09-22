منع التصوير في عزاء والدة دينا الشربيني بمسجد المشير طنطاوي

منعت الفنانة دينا الشربيني المصورين من توثيق عزاء والدتها بمسجد المشير طنطاوى، وسط حضور الكثير من النجوم.

ومن نجوم الفن الذين حضروا عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني التي رحلت مساء أمس، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأحمد السعدنى، مجدى بدر ومحمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد.

ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر أبريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق