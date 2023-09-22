إنفانتينو: نسعي لمنح شباب السنغال فرصا جديدة لتحقيق أحلامهم في كرة القدم

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أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أهمية الالتزام بمواصلة تطوير كرة القدم.

وعقد إنفانتينو اجتماعا في نيويورك مع الرئيس السنغالي ماكي سال، على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشهدت السنوات الأخيرة مشاركة السنغال بشكل مؤثر في برنامج (فيفا فورورد)، حيث شرعت في تطبيق آليات فيفا الاستثمارية الهادفة لترك تأثير محلي على المجتمع من خلال تطوير كرة القدم في البلاد.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفيفا: "كنت سعيدا بلقاء ماكي سال رئيس دولة السنغال، حيث بحثنا سبل تعاون بين فيفا وبلاده في استغلال شعبية كرة القدم لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الوعي الاجتماعي".

وأضاف:" كنت شاهدا على مدى شغف السنغاليين بكرة القدم عندما زرت هذا البلد العام الماضي، وأتطلع لحصول المزيد من الشباب على الفرصة المواتية لتحقيق أحلامهم من خلال كرة القدم في المستقبل القريب".

يذكر أن إنفانتينو كان قد حضر في فبراير 2022 حفل الافتتاح الرسمي لملعب السنغال الجديد في ديامنياديو حيث ألقى كلمة أمام الجماهير والشخصيات الحاضرة.