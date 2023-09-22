الاتحاد الأوروبي يغرم إنتل لأشباه الموصلات 400 مليون دولار

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، فرض غرامة جديدة قدرها 376.36 مليون يورو (400 مليون دولار) على شركة أشباه الموصلات الأمريكية العملاقة إنتل كورب، بعد أن ألغت محكمة أوروبية غرامة قياسية سابقة على الشركة الأمريكية بقيمة 1.06 مليار يورو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المفوضية الأوروبية، وهي المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، القول إنها أعادت فرض غرامة أقل على الشركة الأمريكية بسبب إساءة استغلال وضعها المسيطر في سوق رقائق الكمبيوتر المعروفة باسم وحدات المعالجة المركزية إكس 86، بعد التأكد من انخراط إنتل في سلسلة ممارسات مضادة للمنافسة بهدف استبعاد المنافسين من السوق وهو ما يمثل انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار.

يذكر أن إنتل ذكرت في وقت سابق من العام الحالي أن المفوضية الأوروبية أعادت فتح إجراءاتها الإدارية لتحديد الغرامة التي سيتم فرضها على إنتل بسبب ممارساتها الخطأ التي تم إثباتها في وقت سابق.

وبدت الشركة وكأنها حققت انتصارا تاريخيا بحصولها على حكم من إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي في 2022 لإلغاء قرار المفوضية تغريمها أكثر من مليار يورو. وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي عن ذلك الحكم إن المفوضية ارتكبت أخطاء أساسية في قرارها الصادر عام 2009 بشأن دعاوى قيام إنتل بتقديم تخفيضات كبيرة لشركات صناعة الكمبيوتر لاستقطابها بعيدا عن شركة أدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) المنافسة في ذلك الوقت.