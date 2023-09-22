يوسف القعيد: الرئيس عبدالناصر وافق على تحويل روايات نجيب محفوظ لأفلام سينمائية

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، إنه فوجئ باتصال هاتفي ورده في مؤسسة دار الهلال من الدكتور مهندس خالد جمال عبدالناصر قال له فيه إنه يريد المجيء لمقابلة نجيب محفوظ ومصافحته.

وأضاف "القعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: "خشيت بأن تحدث مشكلة، بسبب موقف نجيب محفوظ من تجاوزات في حكم جمال عبدالناصر، وقلت له إنني سأخبره وأتمنى ألا يسافر الإسكندرية، وبذلك أردت عمل مقدمة لاعتذار نجيب محفوظ".

وتابع الكاتب والأديب: "قلت لنجيب محفوظ، فاهتمّ وقال لي معزمتهوش يقعد معانا ليه، فقلت مش من حقي، فرد وقال لي يجي في أي وقت، وهو ما أخبرت خالد جمال عبدالناصر به".

وأكد، أن خالد جمال عبدالناصر قابل نجيب محفوظ وتصافحا، وقال له معلومة غيرت موقف نجيب محفوظ من حكم جمال عبدالناصر، وهي "عندما كانت تصدر رواية جديدة لك كان يشتري نسخا من الرواية بعدد أفراد أسرته وبعد فترة يناقشنا ويكون قرأها وكانت مناقشة دقيقة ودؤوبة ومهمة".

وواصل، أن نجل عبدالناصر أكد لنجيب محفوظ أن والده لم يغضب من روايات نجيب التي كانت تنتقده، وأكد له بأنه وافق على تحويلها لأفلام سينمائية مثلما وافق على تحويل رواية "شيء من الخوف" لثروت أباظة إلى فيلم سينمائي رغم رمزيته "جواز عتريس من فؤادة باطل"، فنشأت صلة بين خالد جمال عبدالناصر ونجيب محفوظ لم تنتهِ إلا بوفاة نجيل جمال عبدالناصر.