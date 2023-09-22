النقل تُعلن تجديد واستعادة كفاءة محطة سكك حديد بئر العبد

أعلنت وزارة النقل عن تجديد محطة سكك حديد (بئر العبد) واستعادة كفاءتها، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط (الفردان / بئر العبد)، بطول 100 كيلو متر، من خلال صور قامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الجمعة.



وقالت وزارة النقل، في وقت سابق، إن المشروع يشمل تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كيلو متر، وإعادة تأهيل مسافة 64 كيلو متر، حيث يتم رفع السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد، وإعادة تركيب السكة مرة أخرى وإعادة تركيب سكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول إجمالي 14 كيلو متر.



وأضافت أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي إطار متابعة أحد تنفيذ أهم الممرات اللوجيستية الجاري انشائها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وهو ممر (العريش / طابا) اللوجيستي، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد (العريش / طابا)، وهو امتداد لخط (الفردان / بئر العبد / العريش)، مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.



جدير بالذكر أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط (الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا) البالغ إجمالي أطواله حوالي 500 كيلو متر.