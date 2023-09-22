زيلينسكي يعلن تحرير باخموت وبلدتين أوكرانيتين أخريين

ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن جنوده بلاده حرروا بلدة باخموت وبلدتين أخريين.



ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية عن زيلينسكي قوله "سنحرر باخموت. أعتقد أننا سنحرر بلدتين أخريين" رغم أنه لم يحدد اسماء أماكن أخرى.



وأضاف "لدينا الخطة. خطة شاملة جدا جدا".



وتحدث إلى وسائل الإعلام أمس الخميس، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قبل أن يغادر إلى كندا، حيث سيجري محادثات لاحقا.



ودفعت روسيا ثمنا باهظا لاحتلال باخموت، حيث خسرت جنودا، أكثر مما خسرته في معارك أخرى، منذ غزو أوكرانيا.



وتمكن المقاتلون الأوكرانيون من الصمود في مايو الماضي، حيث دافعوا عن البلدة التي تقع في منطقة "دونباس" شرق البلاد، في قتال أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى.



كانت قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة قد استولت على باخموت في وقت سابق العام الجاري وسلمتها للقوات الروسية.