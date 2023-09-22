مسئول أمريكي: معايير صارمة في أي اتفاق نووي مع السعودية

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أمس الأول، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" بأن البيت الأبيض يدرس إبرام معاهدتي دفاع رسميتين مع السعودية وإسرائيل في إطار خطة أمريكية للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين، فيما أكد مسئول أمريكي أن أي اتفاق نووي مع الرياض سيلبي المعايير الأمريكية الصارمة لعدم الانتشار النووي.

وبحسب المصادر المطلعة على مواقف الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن التقدم بمعاهدة أمنية شاملة إلى كل من الرياض وتل أبيب قد يكون سبيلا لتطبيع العلاقات بينهما، وتحقيق "إنجاز دبلوماسي مهم" لبايدن.

ووفقا للوكالة فإن الولايات المتحدة عازمة على تعزيز التعاون بين حلفائها في الشرق الأوسط، لمواجهة النفوذ المتنامي للصين.

ورفعت واشنطن، الأسبوع الماضي، مستوى علاقاتها الدفاعية مع البحرين، ولكن ليس إلى الحد الذي احتاجت فيه إلى طلب موافقة الكونجرس.

وبحسب بلومبرج، فقد أبلغت السعودية الجانب الأمريكي أنها تريد صفقة تذهب أبعد من تلك التي تم التوصل إليها مع البحرين.

وذكرت المصادر أن واشنطن والرياض توصلتا إلى توافق واسع بشأن الجوانب الأمنية والنووية، لكن لا تزال هناك تفاصيل عديدة بحاجة لمزيد من العمل.

وفي هذا السياق، قال مسئول أمريكي إن أي اتفاق نووي مع السعودية سيلبي المعايير الأمريكية الصارمة بشأن عدم الانتشار النووي.

وأكد العديد من الأشخاص أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ناقشوا التعامل مع معاهدتي الدفاع كجزء فعال من حزمة التطبيع لزيادة فرص موافقة الكونجرس عليهما.

وذكرت المصادر أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يشعرون بالقلق من أي صفقة تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية، إلا أنهم سيكونون أكثر ترددا في رفض اتفاقية أوسع إذا كان مثل هذا الرفض يضر بإسرائيل.