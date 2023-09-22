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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب الأول حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا.

ووقع جوليان ناجلسمان على عقد يربطه بالمنتخب الألماني حتى الـ31 من شهر يوليو 2024.

وسيقود ناجلسمان المنتخب الألماني خلال منافسات يورو 2024 التي تقام في بلاده.

وأشار الاتحاد الألماني في بيانه إلى أنه تم إجراء تصويت بين أعضائه وحصل ناجلسمان على إجماع الأصوات لتولي المنصب.

وسبق لـ ناجلسمان صاحب الـ36 عاما أن قاد هوفنهايم ولايبزيج وبايرن ميونيخ قبل إقالته من منصبه منتصف الموسم الماضي وتعيين توماس توخيل بدلا منه.

وأصبح ناجلسمان المدير الفني رقم 12 في تاريخ منتخب ألمانيا.

وفي أول تعليق له عقب توليه المسئولية الفنية للمنتخب الألماني، قال ناجلسمان:" أمامنا يورو ستقام في بلادنا وهذه مناسبة خاصة تحدث مرة واحدة كل عدة عقود، نريد إقامة بطولة رائعة في بلد عظيم".

أتم:" لدي رغبة كبيرة في خوض ذلك التحدي، الظهور الأول لي سيكون في دورتموند وستكون لدينا مجموعة متماسكة العام المقبل".