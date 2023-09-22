أبطال «ڤوي ڤوي ڤوي» لـ«الشروق»: الفيلم تجربة إنسانية 100%

* محمد فراج: أشعر بالفخر لتقديم «ڤوى ڤوى ڤوى» والفكرة خارج الصندوق

* عمر هريدى: منشور على «فيسبوك» وراء فكرة الفيلم والتصوير استغرق أربع سنوات

* طه دسوقى: عمل فنى متكامل وكوميديا حديثة

* محمد عبدالعظيم: الفيلم أرهقنى وبذلت به مجهودا كبيرا



يجيء «ڤوى ڤوى ڤوى» بتجربة سينمائية جديدة يخوض بها الفنان محمد فراج المنافسة بنهاية الموسم الصيفى، وتشاركه البطولة نيللى كريم، مع بيومى فؤاد، وطه دسوقى، وبسنت شوقى، محمد المغربى ومن إخراج عمر هلال، والعمل مأخوذ من أحداث حقيقية، فى عام ٢٠١٣، حيث يجد الشاب حسن نفسه أمام فرصة إعلان عن فريق كرة قدم للمكفوفين وهو شخص معافى وطبيعى ويقرر أن يخوض المغامرة والمنافسة فى بطولة كأس العالم المقامة فى بولندا، ويتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.



«الشروق» التقت مع صناع العمل الذى رشحته مصر ليمثلها فى المنافسة على أوسكار أفضل فيلم دولى، ليتحدثون عن شخصياتهم والصعوبات التى واجهتهم وكواليس التصوير فى التقرير التالى.



قال الفنان محمد فراج فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى» عمل إنسانى بنسبة مائة فى المائة وبذلت مجهودا كبيرا لإخراج الشخصية بهذا الشكل فأنا أجسد شخصية تدَّعى أنها كفيفة وهذا صعب للغاية ولكنى شعرت بنجاح الشخصية عندما شاهدت الجمهور يتفاعل معها بالعرض الخاص وأتمنى أيضا أن ينال العمل إعجاب الجميع.



وأضاف فراج أثناء تقديم الشخصية شاهدت الكثير من الفديوهات الخاصة بالمكفوفين لتعليم بعض الحركات الخاصة بهم، وشعرت بالفخر بتقديم شخصية حسن وهذا لأنه يوجد الكثير من أصحاب الأجسام السليمة ومع ذلك لن يقدموا أشياء إيجابية مثل المكفوفين أو ذوى الإعاقة، والعمل يناقش ذلك بكل تفاصيله.



وكشف محمد أن فيلم ڤوى ڤوى ڤوى استغرق تصويره فترة طويلة ومرهقة للغاية حيث قمنا بالذهاب إلى أكثر من ٣ دول مختلفة مثل رومانيا ولبنان وبعض الأماكن فى مصر وكل ذلك لإخراج تجربة جديدة ومختلفة ولن تقدم فى مصر من قبل وتحترم عقول الجمهور.



وتحدث المخرج عمر هريدى كان حلمى أن أكون مخرجا منذ طفولتى والآن أشعر بالسعادة الطاغية لأنى أخرجت هذا الفيلم الملىء بالرسائل الإيجابية والفكرة غير التقليدية على الجمهور، وفكرة العمل جاءت له من خلال الفيسبوك بوجود منشور يتحدث عن مسابقة كرة القدم للمكفوفين، ومن هنا بذلت قمت بعمل بحث شامل عن هذه القصة لتقديم «ڤوى ڤوى ڤوى».



وتابع عندما كتبت هذا الفيلم تخيلت محمد فراج ونيللى كريم أبطاله بدون أن أتحدث معهما على الإطلاق وتخوفت من رفضهما للفكرة وعندما انتهيت من السيناريو وقمت بعرضه عليهما ووافقا على الفور وتشجعا بشكل كبير وبذلا كل طاقتهما التمثلية لإخراج العمل بصورة متكاملة.



وأعرب الفنان الشاب طه دسوقى عن سعادته الطاغية بعمل هذا الفيلم قائلا السيناريو رائعا، والفكرة غير معتادة بالمرة، والعمل يعتمد على كوميديا حديثة وغير تقليدية، ولكنى بذلت مجهودا كبيرا فى الشخصية وقمنا بالسفر لعدة دول وأتمنى أن يظهر كل هذا المجهود للجمهور.



وأضاف دسوقى قمت بتقديم بعض الإفيهات فى «ڤوى ڤوى ڤوى» رائعة ووضعت لمسات فى الشخصية كانت غير موجودة بالورق وساعدنى فى ذلك المخرج عمر هريدى، وعندما شاهدت الفيلم شعرت أنه من أجمل تجاربى السينمائية حتى الآن وأتمنى أن أستمر على هذا المستوى دائما.

وقال الفنان محمد عبدالعظيم فيلم ڤوى ڤوى ڤوى عمل فنى متكامل الأركان به دراما وكوميديا موقف ويتناسب أن يشاهدها جميع الفئات العمرية، وأنا سعيد جدا لمشاركتى بهذا الفيلم الذى جعلنى أشعر بأن السينما المصرية تنتعش بأعمال فنية محترمة للغاية.



وكشف عبدالعظيم عن أصعب مشهد فى الفيلم حيث كان داخل أحد المستشفيات وتم إعادته أكثر من عشر مرات بسبب الجمهور وأيضا صعوبة المشهد، مشيرا إلى أن المخرج عمر هلال من أشطر المخرجين الذى قام بالعمل معهم خلال مشوارى الفنى بأكمله.



وحقق فيلم «ڤوى ڤوى ڤوى» إيرادات جيدة بلغت 482 ألف جنيه فى أول ليلة عرض، وهو ما جعله يتصدر المركز الأول بين الأفلام المعروضة، ويشارك فى بطولته محمد فراج، نيللى كريم، بيومى فؤاد، طه دسوقى، والفيلم من تأليف وتحت قيادة عمر هلال، وإنتاج محمد حفظى.