الخارجية الفلسطينية: جنوب أفريقيا تعفي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن جنوب أفريقيا أعفت جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول المسبقة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه بموجب القرار سيتم منح المواطنين الفلسطينيين تأشيرات دخول في كل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لجنوب أفريقيا لمدة 90 يوما، دون الحاجة لإصدار تأشيرات من سفارات جنوب أفريقيا اعتبارا من 18 سبتمبر الجاري.

وعقب وزير الخارجية رياض المالكي إن قرار جنوب أفريقيا الذي تم بناء على طلب فلسطيني "يمثل رسالة تضامنية جديدة لصالح القضية الفلسطينية".

وأضاف أنه "تجسيدا لمبادئ السياسة الخارجية الجنوب أفريقية السامية، وإيمانها بأن الحرية التي حصلت عليها والتضامن الدولي معها، يدعوها إلى مساندة الشعوب التي تعاني من الاستعمار والابارتهايد (الفصل العنصري)".