مصدر بالنقل: تشغيل محطات المترو إمبابة إلى محور روض الفرج الشهر المقبل

قال مصدر مسئول بوزارة النقل: إنه جارٍ الاستعداد لبدء تجارب التشغيل التجريبى للجزء الثالث (3C) من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، الذى يمتد بطول 7.1 كيلو متر من محطة الكيت كات حتى بولاق الدكرور، وتشمل 5 محطات؛ 3 محطات نفقية هما التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول، بجانب محطة علوية هى جامعة القاهرة، ومحطة سطحية هى بولاق الدكرور.

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أنه من المتوقع بدء تجارب التشغيل للجزء الأخير من المرحلة الثالثة عقب افتتاح وتشغيل الجزء الثانى من المرحلة نفسها والتى تمتد من «إمبابة إلى محور روض الفرج»، وهو الجزء الذى يُنتظر تشغيله خلال الشهر القادم، منوها إلى أن الجزء الثانى يشمل 6 محطات؛ محطة نفقية هى السودان، و4 محطات علوية هى إمبابة ــ البوهى – القومية العربية – الطريق الدائرى»، ومحطة سطحية وهى المحطة النهائية عند محور روض الفرج.



وأشار إلى أن أعمال التشغيل التجريبى ستستمر لأشهر عدة للتأكد من سلامة الإشارات والقضبان ومطابقتها مع القطارات، لافتا إلى أن موعد بدء التجارب سيتم تحديده خلال الأيام القليلة القادمة بعد التأكد من جاهزية أرصفة وقضبان المحطات لاستقبال القطار التجريبى.



وفيما يتعلق بالجزء الثانى من المرحلة الثالثة، فقد أكد المصدر إضافة أسماء ومسار المحطات الجديدة الخاصة بالجزء الثانى فى اللوحات الإرشادية الخاصة بالخط الثالث للمترو داخل المحطات الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوضيح أسماء المحطات التى تتبادل فيها الخدمة مع وسائل النقل الأخرى مثل السكك الحديدية والمونوريل والقطارين الكهربائيتين السريع والخفيف والأتوبيس الترددى.



يذكر أن مسار المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو يمتد بطول 17.7 كيلو متر، وتشتمل على عدد 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالا إلى منطقة إمبابة وصولا إلى الطريق الدائرى، وفرعه جنوبا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.