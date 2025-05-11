مكتب نتنياهو: واشنطن أبلغتنا بأن الإفراج عن الأسير ألكسندر سيؤدي لمفاوضات لإطلاق سراح المزيد

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن واشنطن أبلغت تل أبيب باعتزام حركة حماس إطلاق الأسير مزدوج الجنسية "الإسرائيلي الأمريكي" عيدان ألكسندر.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى مفاوضات لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين، وفق وكالة رويترز.

وأضاف أن سياسة إسرائيل هي أن المفاوضات ستجرى في ظل القتال مع استمرار الالتزام بتحقيق جميع أهداف الحرب، على حد تعبيره.

وكانت حركة حماس، قد أكدت إجراء اتصالات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، معلنة أنه سيتم الإفراج عن ألكسندر.

وقالت حماس في بيان، مساء الأحد: «في إطار الجهود التي يبذلها الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار، أجرت حركة حماس اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث أبدت الحركة إيجابية عالية، وسوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر».

وأضاف أن هذا الأمر جاء ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.

وثمنت الحركة، جهود الوسطاء في قطر ومصر، وكذلك في تركيا طوال المرحلة الماضية.



