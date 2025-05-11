أجاب المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث باسمها، على سؤال وُجِّه له بشأن سبب عدم الإعلان عن أسماء المحطات التي رُصدت فيها عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن الوزارة أعلنت رصد خمس عينات غير مطابقة المواصفات.

وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراء بتعويض المتضررين (الذين تقدموا بشكاوى)، مؤكدا مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لمحاسبة من يثبت تقصيره.

ولفت إلى أن الوزارة ستمضي في الإجراءات حتى النهاية، وستعلن ما يتم التوصل إليه بشكل رسمي.

وُسئل عما إذا كانت هذه العينات من الإنتاج المحلي أم المستورد، فأجاب بأن البنزين الذي يتم تداوله جزء منه محلي والآخر مستورد وفقًا للنسب التي يتم استيرادها أو تلك التي يتم تكريرها داخليًّا.

ونوه بأنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت محطة وقود ما تبيع البنزين المحلي أم المستورد، لكون البنزين يتم خلطه في سلاسل الإمداد وبالتالي لا يمكن التفرقة بينهما.

وسبق أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، نتائج التحاليل التي أُجريت على مستوى الجمهورية؛ نتيجة الشكاوى الواردة إليها من بعض المواطنين، إلى جانب الإجراءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

وجرى تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات، و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.

وأوضحت أنه في ضوء ما رصد من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود، بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين، والحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، فقد قررت صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، وسيجري التواصل مع المواطنين تباعًا من طرف الوزارة.