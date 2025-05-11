صحيفة إسرائيلية: تل أبيب ستفتح الممرات لإدخال المساعدات مقابل الإفراج عن عيدان ألكسندر

قالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن إسرائيل ستفتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية مقابل الإفراج الأسير الجندي مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

في حين أفاد موقع واللا الإسرائيلي، إن منحى الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار.

وصرح مبعوث البيت الأبيض لشؤون الرهائن آدم بولر، بأن قرار حركة حماس الإفراج عن محتجز أمريكي خطوة إيجابية للأمام.

وطالب المبعوث الأمريكي، الحركة الفلسطينية بالإفراج عن جثامين أربعة أمريكيين آخرين محتجزين في غزة.

وسبق أن قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع، إن الإفراج عن ألكسندر المحتجز لدى حركة حماس، سيتم يوم الثلاثاء.

وكانت حركة حماس، قد أكدت إجراء اتصالات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، معلنة أنه سيتم الإفراج عن ألكسندر.

وقالت حماس في بيان، مساء الأحد: «في إطار الجهود التي يبذلها الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار، أجرت حركة حماس اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث أبدت الحركة إيجابية عالية، وسوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر».

وأضاف أن هذا الأمر جاء ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار.

وثمنت الحركة، جهود الوسطاء في قطر ومصر، وكذلك في تركيا طوال المرحلة الماضية.



