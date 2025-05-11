قيادي بحماس لـ الشروق: إطلاق سراح عيدان ألكسندر غدا وهدنة ثلاثة أسابيع لاستئناف المفاوضات

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إطلاق سراح سبعة أسرى وجثامين خلال الهدنة وفتح ممرات إنسانية

كشف مصدر قيادي رفيع المستوى بحركة حماس ملامح الاتفاق ما جرى التوافق بشأنه في العاصمة القطرية الدوحة اليوم.

وأوضح القيادي بالحركة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عودة الجندي الأمريكي الإسرائيلي عيدان الكسندر إلى منزله حيث من المقرر أن تطلق حركة حماس سراحه غدا الإثنين، حيث سيجري في الوقت الحالي تواصل بين جميع الوسطاء وعلى رأسهم الوسيط المصري لترتيب عملية تسليم الإسير عيدان الكسندر غدا.

وكشف أن الرسالة التي سيعلنها ترامب سيقدم خلالها الشكر للفلسطينيين، حيث سيعلن عن إطلاق مفاوضات لإنهاء الحرب، وفتح ممرات لإدخال المساعدات إلى غزة.

كما كشف المصدر أنه مع إطلاق سراح الجندي عيدان الكسندر سيتم الاتفاق حول هدنة لاستئناف المفاوضات، ستتراوح بين ثلاثة أسابيع وأربعين يوما.

وحول ممرات المساعدات الإنسانية كشف المصدر أنه تجري في الساعات الحالية التوافق حول التفاصيل لافتا إلى أنها ستكون عبر مصر وبعض النقاط من جانب اسرائيل.

وكشف أنه خلال الهدنة المقررة سيتم إطلاق سراح سبعة أسرى إضافيين ما بين أسرى أحياء وجثامين لأسرى يحملون الجنسية الأمريكية.