علا غانم: براهن على نجاح أولاد حريم كريم أكثر من الجزء الأول

أبدت الفنانة علا غانم، سعادتها بعد مشاركتها في فيلم أولاد حريم كريم، معلقة: «براهن على نجاح الجزء الثاني أكثر من الأول»- على حد قولها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن فكرة الجزء الأول «حريم كريم» كانت تدور حول مجموعة من طلبة الجامعة يتقابلون بعد عدة سنوات، ويستعيدون فكرة الشاب «الدنجوان» ليدور صراع بينهما للفوز به، موضحة أن الجزء الثاني يتضمن صراعا بين جيلين مختلفين تماما ووجود فجوات بينهما.

وأشارت إلى أنها تحمست للجزء الثاني، لأن السيناريو يضم موضوعات أكثر عمق وأهمية، وأنماط مختلفة من الشخصيات، منوهة أن كلا من المخرج ومؤلفة العمل وأبطال العمل أصبح لديهم نضج بشكل أكبر، هذا إلى جانب أن فكرة وجود أولاد أعطى ثراء ومواضيع وصراعات أكثر.

ويستعرض فيلم «أولاد حريم كريم» تطور الأحداث، بعد الجزء الأول من الفيلم الذي طرح منذ 18 عاما، وذلك بعد إنجاب «كريم» لابنة، ووفاة زوجته.

فيلم «أولاد حريم كريم» من بطولة مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وبشرى، ورنا رئيس، وتيام قمر، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.