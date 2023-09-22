إصابة عشرات الفلسطينيين خلال استهداف قوات الاحتلال المسيرات السلمية في غزة والضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسيرات السلمية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

فقد أصيب 15 فلسطينيا بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، إثر استهداف قوات الاحتلال مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية، أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق البريج وسط غزة، وشرق بلدة جباليا شمالا، ما أدى لإصابة 15 مواطنا بالرصاص، والعشرات بالاختناق.

وتتواصل لليوم السابع على التوالي، المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

وأصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جراء قمع قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا.

وأصيب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في خربة طانا شرق بيت فوريك.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا أطراف الخربة، بحماية جنود الاحتلال، حيث تصدى لهم المواطنون.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام، والصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة في الكتف.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية قريوت، جنوب نابلس.