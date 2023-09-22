وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينه طوقان ومدير بنك الإعمار الألماني في الأردن مارك شفيتيه، بحضور السفير الألماني في عمان بيرترام فون مولتكه، اتفاقية منحة بقيمة 22.4 مليون يورو، لتمويل رواتب المعلمين الإضافي في المدارس الحكومية الأردنية ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين للعام الدراسي (2023/2024).



وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم الجمعة، فإن هذه المنحة تأتي ضمن المرحلة الثامنة من برنامج دعم رواتب المعلمين الذي تموله الحكومة الألمانية وضمن أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وقالت طوقان، إن "هذه المنحة تأتي ضمن جملة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الألمانية لدعم تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم لتسريع الوصول إلى التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين، وبما لا يؤثر على جودة التعليم للطلبة الأردنيين، وذلك في إطار التعامل مع التداعيات المستمرة للأزمة السورية على مختلف القطاعات في المملكة".



من جانبه، أشاد السفير الألماني بالجهود التنموية والإصلاحية في المملكة ودورها في استضافة اللاجئين السوريين خلال الفترة الماضية، مؤكدا التزام جمهورية ألمانيا بدعم الأردن للتغلب على مختلف التحديات التي تواجهه.



وبحسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادر في شهر أغسطس العام الجاري، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين بالمفوضية، حتى نهاية يوليو الماضي 656762 لاجئا، مقابل 661670 لاجئا كانوا مسجلين في المملكة بداية العام .