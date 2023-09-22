فيرستابن يحقق أفضل زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق فورمولا-1 الياباني

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فرض الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول تفوقه على جميع منافسيه، اليوم الجمعة، في كل من التجربتين الحرتين الأولى والثاني لسباق الجائزة الكبرى الياباني المقرر بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

ويتطلع ريد بول إلى العودة سريعا إلى طريق الانتصارات بعد أن شهد سباق سنغافورة يوم الأحد الماضي توقف سلسلة انتصارات الفريق وكذلك سائقه فيرستابن.

كذلك يتطلع ريد بول إلى حسم لقب فئة الصانعين في بطولة العالم عبر سباق اليابان المقرر على مضمار سوزوكا.

وحقق فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار سوزوكا مسجلا دقيقة واحدة و688ر30 ثانية، متفوقا بفارق 320ر0 ثانية على تشارلز لوكلير سائق فيراري و464ر0 ثانية على لاندو نوريس سائق مكلارين.

وتوقفت التجارب قبل نحو دقيقتين من موعد نهايتها ولم تستأنف بعد أن اصطدم بيير جاسلي بالحواجز.

وحقق كارلوس ساينز سائق فيراري رابع أفضل زمن وتلاه جورج راسل سائق مرسيدس، بينما احتل لويس هاميلتون سائق مرسيدس الآخر، المركز الرابع عشر.

وكان فيرستابن قد تصدر التجربة الحرة الأولى في وقت سابق اليوم بزمن دقيقة واحدة و647ر31 ثانية.

وكان ساينز قد أحرز سباق سنغافورة يوم الأحد الماضي، ليكون أول سباق في الموسم الحالي لم يتوج به ريد بول، وليوقف بذلك سلسلة من عشرة انتصارات متتالية لفيرستابن.

ويمتلك ريد بول فرصة هائلة لحسم لقب فئة الصانعين عبر سباق اليابان، كما يمتلك فيرستابن فرصة لحسم لقب فئة السائقين عبر سباق فورمولا-1 القطري المقرر في الثامن من أكتوبر المقبل.

وتقام التجربة الحرة الثالثة غدا السبت وتليها التجارب الرسمية التأهيلية لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق الأحد.