7 شهداء في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي النازحين بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

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أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين، بعد استهداف طائرات الاحتلال مدرسة كفر قاسم غرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

#محدث | مصادر طبية: 7 شـ.ــهداء وعدد من الإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال مدرسة كفر قاسم غرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 22, 2024

واستشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة، في اليوم الـ352 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف بلدة خزاعة شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وأضاف أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر انتشلت جثامين 4 شهداء من منطقة العطاطرة شرق مدينة رفح، إثر قصف الاحتلال للمواطنين.

وأشار إلى أن طائرة مسيرة من نوع «كواد كوبتر» أطلقت النار صوب مواطنين في محيط «تبة النويري» غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,391، والإصابات إلى 95,760 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.