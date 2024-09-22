استطلاعات الخروج تكشف عن تقدم حزب شولتس الاشتراكي في انتخابات براندنبورج

أشارت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني إلى تقدم حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات برلمان ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا التي جرت اليوم الأحد، واستندت هذه التوقعات إلى الاستطلاعات التي أجرتها القناتان عند الخروج من المقار الانتخابية.

وأظهرت توقعات القناة الأولى أن الحزب الاشتراكي تقدم على حزب "البديل من أجل ألمانيا" بشكل طفيف، فيما أظهرت توقعات القناة الثانية أن الحزب الاشتراكي تقدم بشكل ملحوظ على الحزب اليميني الشعبوي الذي ظل يتصدر استطلاعات الرأي في الولاية على مدار فترة طويلة.

وحسب هذه التوقعات، حصل الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه رئيس حكومة الولاية ديتمار فويدكه على ما يتراوح بين 31% و32% (مقابل 2ر26% كان حصل عليها في انتخابات 2019)، وجاء البديل في المركز الثاني بنسبة تراوحت بين 29% و30% (مقابل 5ر23% في 2019).

وحصل الحزب المسيحي الديمقراطي (أكبر حزب معارض على المستوى الاتحادي) على نسبة تراوحت بين 5ر11% و12% (مقابل 6ر15% في 2019)، وحصل حزب (تحالف سارا فاجنكنشت) حديث التأسيس على 12%.

وكشفت التوقعات عن خسارة كبيرة لحزب الخضر الذي حصل على نسبة تراوحت بين 5ر4% و5% (مقابل 8ر10% في 2019)، وحصل اليسار على ما يتراوح بين 3% و4% (مقابل 7ر10% في 2019)، وحصل حزب "الناخبون الأحرار" على نسبة تراوحت بين 5ر2% و7ر2% (مقابل 5% في 2019).