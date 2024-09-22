وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع المديرة التنفيذية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء "ماري انتوانيت روز كاتر"، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

قدم وزير الخارجية والهجرة التهنئة للمديرة التنفيذية الجديدة على توليها قيادة الأمانة القارية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والتعبير عن دعم مصر الكامل وحرصها على التعاون معها في كافة القضايا ذات الأولوية للقارة الافريقية، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أجندة 2063، في ضوء تولى السيد رئيس الجمهورية حاليًا رئاسة الجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى "النيباد".

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء على التزام مصر بتعزيز رؤية ورسالة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتوجيه خبراتها وتجاربها لمساعدة الدول الأفريقية الشقيقة والاستفادة من الخبرات الافريقية في بناء مؤسسات الحكم لديها وتوفير التدريب اللازم وبناء القدرات، بما في ذلك من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.