محافظ الفيوم يوجه ببحث وتنفيذ مطالب المواطنين

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين؛ للاستماع لشكواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وأحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعادل فهمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وسعد عشري، وكيل مديرية العمل، وفوزي عيد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور ياسر فوزي، رئيس فرع التأمين الصحي بالفيوم، ورحاب أبو غرب، مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وسيد صلاح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ورأفت جورج، ممثلًا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي منظمات المجتمع المدني: "جمعية صلاح الدين، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة صناع الخير، وجمعية المصري الأصيل، والجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، وجمعية بوابة معًا للخير، ومؤسسة زهراء الإحسان، ولجنة مصر العطاء بنقابة أطباء الفيوم".

ووجه محافظ الفيوم، نائب المحافظ، بعقد اجتماع تنسيقي يضم ممثلين عن دار الهندسة "المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة"، ومديرية الشباب والرياضة؛ لفحص شكوى أحد المقاولين من عدم تسليم مشروع مركز شباب نصر الأعمى بقرية الغرق.

كما كلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بدراسة مطلب أحد الطلاب بالمرحلة الإعدادية، تعرض لحادث أدى إلى إصابته بإعاقة بالقدم، بشأن إلحاقه بأقرب مدرسة ثانوية لمحل سكن الأسرة.

فيما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات "تكافل وكرامة"، وكذا دراسة مطالب عدد من المواطنين بشأن حصولهم على وحدات سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية خارج نطاق مدينة الفيوم.

وكلف وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وبحث التدخلات المطلوبة حيال إحدى الأسر من الأولى بالرعاية تعرضت شقتهم التي يقطنون بها لحريق كامل قضى على جميع محتوياتها، موجهًا وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

وشدد المحافظ، على نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية على أطراف المدينة.

وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم مدير عام فرع التأمين الصحي، بعرض حالة أحد الأطفال بالمرحلة الإعدادية، يحتاج إلى عملية زرع قوقعة بالأذن، على لجنة طبية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكذا عرض حالة أحد الأطفال من مرضى المخ والأعصاب على أحد المختصين من الأطباء لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للحالة، موجهًا مدير إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير إحدى الوحدات السكنية المخصصة للأولى بالرعاية بمدينة طامية، لأسرة الطفل بعد دراسة حالتها.

فيما كلف محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالمعاينة على الطبيعة لشكوى أحد الأشخاص بقرية هوارة المقطع، بشأن تضرره من تحرير مخالفة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ اللازم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.