زيزو يغادر اتحاد الكرة بعد سماع أقواله في شكوى الزمالك ضده

غادر أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، مقر اتحاد الكرة بعد خضوعه لجلسة استماع بمعرفة محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة فى شكوى نادي الزمالك ضده.

واستمرت الجلسة 5 ساعات، قدم خلالها اللاعب ووالده والمحامى الخاص به الأوراق والمستندات رداً على شكوى الزمالك.

وكانت لجنة شئون اللاعبين استمعت لأقوال ممثل الزمالك فى شكوى زيزو الأسبوع الماضي.

وسبق وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة بشأن انتقال زيزو إلى صفوف الأهلي، حيث يتهم فيها اللاعب والنادي الأحمر بمخالفة اللوائح، وأنه تفاوض فى وقت كان فيه اللاعب متعاقدًا مع النادي الأبيض.