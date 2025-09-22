 زيزو يغادر اتحاد الكرة بعد سماع أقواله في شكوى الزمالك ضده - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 6:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

زيزو يغادر اتحاد الكرة بعد سماع أقواله في شكوى الزمالك ضده

محمد جلال
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 5:47 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 5:49 م

غادر أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، مقر اتحاد الكرة بعد خضوعه لجلسة استماع بمعرفة محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة فى شكوى نادي الزمالك ضده.

واستمرت الجلسة 5 ساعات، قدم خلالها اللاعب ووالده والمحامى الخاص به الأوراق والمستندات رداً على شكوى الزمالك.

وكانت لجنة شئون اللاعبين استمعت لأقوال ممثل الزمالك فى شكوى زيزو الأسبوع الماضي.

وسبق وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة بشأن انتقال زيزو إلى صفوف الأهلي، حيث يتهم فيها اللاعب والنادي الأحمر بمخالفة اللوائح، وأنه تفاوض فى وقت كان فيه اللاعب متعاقدًا مع النادي الأبيض.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك