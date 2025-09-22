روسيا: حل الدولتين لا بد منه لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- متحدث الكرملين: روسيا تواصل التزاماتها بقرارات مجلس الأمن والموقف الدولي بشأن إمكانية تسوية القضية الفلسطينية

قال ديمتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" الاثنين، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تسويته إلا على أساس حل الدولتين.

وأضاف في تصريحات صحفية بالعاصمة موسكو، أن روسيا تواصل التزاماتها بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن والموقف الدولي بشأن إمكانية تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس حل الدولتين.

وتابع قائلا: "روسيا تنطلق من أن هذا (حل الدولتين) هو السبيل الوحيد الممكن لإيجاد تسوية لهذا الصراع المعقد طويل الأمد".

وتأتي تصريحات بيسكوف غداة إعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، اعترافها بدولة فلسطين.

وبقرار الدول الأربعة يرتفع عدد المعترفين بدولة فلسطين إلى 153 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وذلك منذ أن أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر إقامتها بالعام 1988.​​​​​​​

كما ينتظر صدور إعلانات مشابهة من فرنسا ولوكمسبورج ومالطا وبلجيكا ودول أخرى، وهو ما تراقبه إسرائيل بقلق وتطلق عليه "التسونامي السياسي"، وتلوح بمعاقبة الفلسطينيين.