الخارجية الأمريكية تنفى وجود أمريكيين بين ضحايا غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

نفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، وجود مواطنين أمريكيين بين 5 أشخاص لقوا حتفهم أمس الأحد في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.

وقالت الوزارة إنه مع ذلك ما زال الوضع "متغيرا".

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، زعيم حركة أمل والحليف المقرب لحزب الله، قد أدان الغارة، وقال إن هناك مواطنين أمريكيين من بين القتلى. وأضاف أن والدة الأطفال أصيبت.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأحد بمقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف بمسيرة إسرائيلية في بلدة بنت جبيل الواقعة جنوبي لبنان.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارة استهدفت أحد عناصر حزب الله الذي تم "تصفيته" أثناء ممارسته نشاطا في منطقة مدنية بما ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأقر المتحدث بمقتل مدنيين، قائلا إن الجيش يأسف لذلك ويبذل كل ما في وسعه لتجنب إيذائهم.