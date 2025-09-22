رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان منتقدا إسرائيل: ما يحدث في غزة مهين للكرامة الإنسانية

انتقد رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جيورج بيتسينج، تصرفات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر والذي يعاني أزمة تجويع مستمرة على مدار عدة شهور بسبب قطع الإمدادات الأساسية عنه.

وفي افتتاح الاجتماع الخريفي للأساقفة الذي يستمر 4 أيام في مدينة فولدا بولاية هيسن، قال بيتسينج اليوم الاثنين، إن "ما يحدث الآن في قطاع غزة، وما يحدث منذ فترة طويلة، هو أمر مهين للكرامة الإنسانية".

وأضاف رجل الدين الكاثوليكي، أن عشرات الآلاف من الأبرياء فقدوا حياتهم، وقال: "الكثيرون يعانون من الجوع، ومئات الآلاف الآن في حالة نزوح لا يعرفون إلى أين يتجهون".

في الوقت نفسه، قال بيتسينج إن المسئول عن هذا "الجحيم هم حماس وأفعالهم في 7 أكتوبر 2023. لا يزال هناك رهائن في حجز حماس".

وأضاف بيتسينج :"نحن نقف إلى جانب إسرائيل، كما تقف الحكومة الألمانية والدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل، لكننا ننتقد – وهذا أمر شخصي للغاية بالنسبة لي – أسلوب عمل الحكومة الإسرائيلية".

وأعرب بيتسينج عن اعتقاده بأن الحل الوحيد يتمثل في حل الدولتين، ورأى أن الساسة على مستوى العالم عليهم أن يعملوا على التوصل إلى هذا الحل.

من ناحية أخرى، شدد بيتسينج على أنه لا شيء يبرر "تزايد معاداة السامية" في ألمانيا، وأردف:" هذه ليست معاداة للسامية من جانب اليمين أو من اليسار فقط، بل أصبحت جزءًا من فكر الكثيرين في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن اليهود واليهوديات في ألمانيا باتوا "يتعرضون لهجمات في حياتهم اليومية"، محذرًا من أن "الجرائم في مجال معاداة السامية تتزايد على نحو يثير الفزع"، وطالب برسم حدود واضحة في هذا الأمر.