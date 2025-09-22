 أردوغان: سنحقق هدفنا مع واشنطن ببلوغ 100 مليار دولار في التجارة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف الوصول لـ 100 مليار دولار في حجم التجارة مع الولايات المتحدة ما زال نصب أعينهم معربا عن توقعاته بتحقيقه في المستقبل.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس أردوغان بمؤتمر الاستثمار التركي الذي عقد في البيت التركي بنيويورك والذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الأمريكي.

وقال الرئيس أردوغان: حجم التجارة البالغ 100 مليار دولار الذي حددناه مع صديقي الرئيس ترامب لا يزال يمثل هدفنا المشترك.

وأضاف أعتقد أننا (مع الولايات المتحدة) سنحقق هدفنا المتمثل في بلوغ 100 مليار دولار بحجم التجارة بدعم من قطاعنا الخاص ومبادرات الاستثمار الجديدة.

وحول الصناعات الدفاعية والتعاون مع واشنطن شدد الرئيس أردوغان على ضرورة أن تتحرر من القيود والعوائق بما يتماشى مع روح التحالف بين البلدين.

وأكد الرئيس التركي أنّ بلاده تواصل اتخاذ خطوات لتعزيز بيئة سوق شفافة وتنافسية وآمنة تجعل تركيا أكثر جاذبية للمستثمرين

وأعرب الرئيس التركي عن توقعاته بتسارع الزخم في علاقات بلاده مع الولايات المتحدة من خلال تقييم فرص التعاون بقطاعات تشمل الطاقة والأمن السيبراني والفضاء.

وأشار إلى أنّ البنية التحتية اللوجستية القوية لبلاده وموانئها الحديثة وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتقدمة تجعل تركيا مركزًا استراتيجيًا للمستثمرين.