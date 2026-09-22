نبيل فهمي من نيويورك: نحتاج إلى موقف عربي أكثر فاعلية على الساحة الدولية

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيس الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك قبيل انطلاق الاجتماع التشاوري للمجلس، المنعقد على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التشاوري، والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق بين الدول العربية إزاء القضايا المطروحة خلال الدورة الحالية للجمعية العامة، بما يسهم في بلورة مواقف عربية مشتركة والتعبير عنها بصورة فاعلة في المحافل الدولية.

واحتلت القضية الفلسطينية جانبًا رئيسيًا من المباحثات، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التحرك العربي المشترك دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز الحضور العربي في الأمم المتحدة إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، والحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما بحث الجانبان سبل مواصلة التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية والرئاسة التونسية للدورة الـ166 لمجلس الجامعة، والبناء على ما صدر عن الدورة من قرارات وتوجهات، بما يعزز مسارات التوافق العربي ويضمن المتابعة الفاعلة للقضايا ذات الأولوية على أجندة العمل العربي المشترك.

وأكد فهمي أهمية استثمار المشاركة العربية رفيعة المستوى في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز حضور القضايا والمواقف العربية على الساحة الدولية، مشددًا على أن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب مزيدًا من التشاور والتنسيق وتوحيد الجهود، والانتقال بالعمل العربي المشترك إلى مستوى أكثر فاعلية وقدرة على المبادرة وحماية المصالح العربية.

وتأتي مشاركة فهمي في أعمال الجمعية العامة في ظل تحركات مكثفة في نيويورك بشأن عدد من الملفات الإقليمية، إذ بحث خلال الأيام الأخيرة مع مسؤولين أمميين وعرب تطورات المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية وأمن الملاحة والتنسيق العربي في المحافل الدولية.