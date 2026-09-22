محافظ الشرقية يفتتح مبنى إدارة ديرب نجم التعليمية الجديد

• بتكلفة 21 مليونا و238 ألف جنيه

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مبنى إدارة ديرب نجم التعليمية الجديد، عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءته، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليونا و238 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بدعم وتطوير المنظومة التعليمية، والارتقاء بمستوى المنشآت الإدارية التابعة لقطاع التربية والتعليم، بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ مبنى الإدارة، والمقام على مساحة 546 مترا مربعا، ويتكون من 4 طوابق، ويضم صالة لخدمة المواطنين، والأمن والاستعلامات، والعلاقات العامة، وشئون الطلبة، والتخطيط والمتابعة، وشئون العاملين، والشئون المالية، والتوجيه العام، والشئون الإدارية والقانونية، وقاعة خدمات، وقاعات للتدريب والاجتماعات والفيديو كونفرانس، وغرف رؤساء الأقسام.

وأكد محافظ الشرقية أن تطوير ورفع كفاءة المنشآت التعليمية والإدارية يأتي في إطار جهود المحافظة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للعاملين بقطاع التربية والتعليم، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في دعم العملية التعليمية وتوفير خدمات تعليمية وإدارية أكثر كفاءة للطلاب، بما يواكب احتياجاتهم ويخدم مستقبلهم.

وشارك المحافظ في الافتتاح المهندس أحمد مرسي، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، ومحمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وأحمد ضاحي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، والنواب طلعت السويدي وعبدالباقي تركيا وهويدا غانم، أعضاء مجلس النواب.