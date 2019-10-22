شعبة مواد البناء: انخفاض حقيقي في أسعار الأسمنت والحديد خلال الفترة الحالية

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاض حقيقي في أسعار الأسمنت والحديد، خلال الفترة الحاليو.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، إن عودة عمل مصنعين للأسمنت بالعريش، بعد توقفهما أثناء أحداث سيناء، بطاقة إنتاجية تبلغ 22 ألف طن يوميًا، إضافة إلى افتتاح أكبر مجمع أسمنت ورخام وجرانيت في الشرق الأوسط ببني سويف، العام الماضي، تسبب في خفض أسعار الأسمنت.

وأشار إلى أن تسليم أرض المصنع للأسمنت اليوم، بسعر 630 جنيه، وأن أقصى سعر للمستهلك يصل إلى 800 جنيه، لاختلاف مسافات النقل، لافتًا إلى أن طن الأسمنت بلغ سعره 1400 جنيه عام 2018، بحسب ما ذكر.

وأوضح أن الانخفاض في سعر الأسمنت سيستمر وعدم وجود عودة لاحتكار الأسمنت مرة أخرى، منوهًا بوجود فائض واتجاه الدولة للتصدير.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار الحديد يرجع إلى تحسن قيمة الجنيه وانخفاض سعر الدولار من 18 لـ 16.25، وضخ مصنع بالسويس، تحتوذ الدولة على 80% منه، إنتاجه البالغ مليون طن في السوق، مشيرًا إلى أن الدولة تحارب ارتفاع الأسعار بزيادة الإنتاج، وانعكاس هذا الانخفاض على سعر الوحدات السكنية.