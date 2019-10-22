وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده طويل الأمد تجاه أفغانستان

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لدى وصوله إلى كابول يوم 20 أكتوبر 2019. تصوير: إدريس علي - رويترز

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الاثنين إنه بينما لم تكن بلاده ملزمة بالدفاع عن المقاتلين الأكراد السوريين ضد تركيا إلا أن لديها ”التزام طويل الأمد“ تجاه قوات الأمن الأفغانية.

جاءت تصريحات إسبر بعدما قال جنرال بارز إنه تم سحب نحو ألفي جندي أمريكي من البلاد خلال العام الماضي.

وقال إسبر للصحفيين في كابول ”لم يكن علينا أي التزام...بالدفاع عن الأكراد ضد حليف قديم في حلف شمال الأطلسي“.

وأضاف في مؤتمر صحفي ”لدينا التزام طويل الأمد إزاء شركائنا الأفغان، استثمرنا مليارات ومليارات الدولارات، ضحى الشعبان الأفغاني والأمريكي بالنفيس وبأرواح جنودهما“.

وتعرض قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل الشهر الجاري بسحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا لانتقادات لاذعة في واشنطن وغيرها باعتباره خيانة للحلفاء الأكراد الذين قاتلوا على مدى سنوات إلى جانب القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن إسبر قال وهو يقف إلى جانب نظيره الأفغاني إن الانسحاب الذي جرى في سوريا لا يجب أن يُقارن بأفغانستان حيث الوضع ”مختلف جدا جدا“.

وأضاف أن القوات الأمريكية تحركت من شمال شرق سوريا لأنها كانت عُرضة لخطر محتمل من توغل تركي في المنطقة.