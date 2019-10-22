محافظ جنوب سيناء: قرار عودة الرحلات البريطانية يؤكد تطبيق شروط السلامة على أعلى مستوى



نائب مستثمري شرم الشيخ السابق يطالب بتقديم أفضل خدمة للسياح

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن رفع إنجلترا حظر السفر إلى شرم الشيخ دليل على أن شرم الشيخ آمنة ومطارها يطبق شروط السلامة على أعلى مستوى، موضحا أن القيادة السياسية نجحت باتصالات على أعلى مستوى لعودة السياحة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب عدم إطفاء لمبة في شرم الشيخ عقب سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015.

وأضاف المحافظ أن شرم الشيخ أصبحت مدينة جديدة وتليق بالسياحة العالمية، موضحا أنه جرى تطوير وتحديث كل المرافق الحيوية بالمدينة والمنشآت، وعمل بنية تحتية جديدة من رصف طرق ومحطات مياه وصرف وإنارة.

وأشار فودة إلى أنه ينتظر رد فعل القرار بعودة السياح الإنجليز مرة أخرى إلى مدينة السلام.

من جانبه قال أنور هلال نائب مستثمري شرم الشيخ السابق إن قرار بريطانيا برفع حظر السفر إلى شرم الشيخ هو بادرة خير لعودة السياحة مرة أخرى لسابق عهدها، ووصف القرار بأنه صائب خاصة أنه جاء في توقيت اقتراب احتفالات الكريسماس.

وأضاف أن القرار يلقي بالمسئولية الكبرى علي عاتق المستثمرين بعدما أدت الدولة والقيادة السياسية ومحافظ جنوب سيناء الدور المنوط بهم لتحويل شرم الشيخ لأفضل مدن العالم السياحية فقد جرى تحديث البنية التحتية للمدينة وتجميل جميع الأحياء والميادين بشكل يليق بمكانته العالمية.

وأكد نائب مستثمري شرم الشيخ السابق أن جميع المستثمرين عليهم دور كبير فيما يخص تطوير الفنادق والمنتجات، والاتفاق علي تحديد سعر موحد يحفظ تقديم افضل خدمة للسياح.

وطالب برفع الأسعار خلال الفترة القادمة، والاتفاق علي آلية موحدة بين أصحاب الشركات السياحية والفنادق من أجل تعظيم الاستفادة من القرار البريطاني.

وكشف نائب رئيس جمعية المستثمرين السابق عن مشكلة خطيرة يجب القضاء عليها وهي "الخرتية" أى تخصيص شخص يلح على السائحين لدخول المناطق السياحية، وأن يقوم القطاع السياحي بتعليم العاملين في هذا المجال كيفية استقبال السياح والتعامل معهم بصورة حضارية دون تعرضهم لاستغلال من قبل المحال والبازارات.

وقال إن شرم الشيخ أفضل منتجع على مستوى العالم فهو مقصد طوال العام وليس موسمي لذا فعودة السياحة الإنجليزية تجعل شرم الشيخ المقصد رقم واحد للسائح، وتوقع عودة الحجوزات الإنجليزية نهاية هذا العام مع الكريسماس، وأكد أن خلال عامين ستعود السياحة الإنجليزية لسابق عهدها.

ونوه بعودة السياحة الروسية قريبا وبالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي.

الجدير بالذكر أن إنجلترا أعلنت حظر السفر إلى شرم الشيخ عقب سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر ٢٠١٥ في منطقة الحسنة بوسط سيناء وعلى متنها ٢٤٤ راكبا.



