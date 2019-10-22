جامعة جنوب الوادي تستقبل لجنة تقييم الجامعات المصرية

استقبل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليومالثلاثاء، لجنة تقييم الجامعات المصرية خلال زيارتهم للجامعة؛ لفحص ملفات الجامعة في المسابقات الثلاث وهي الاستعداد للعام الجامعي وخدمة المجتمع والعشوائيات والتحول الرقمي التي تشملها المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاختيار أفضل جامعة مصرية؛ بهدف تشجيع الجامعات المصرية في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ومساهمة في تخريج دفعات قادرة على النهوض بمستقبل الوطن.

واستمعت اللجنة إلى شرح من الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن تطوير النظام الإداري داخل الجامعة كما تحدث الدكتور محمود سيد عبد الصادق وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون التعليم والطلاب عن كليات الجامعة والأنشطة الطلابية وتطوير العشوائيات وخدمة المجتمع وتحدث الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة عن خدمات مركز التطوير الوظيفي والتحول الرقمي داخل الجامعة.

وقدم طلاب كلية الهندسة بالجامعة عرضا لما قام به الفريق المشارك في مسابقة السيارات الهجينة ومسابقة السيارات الكهربائية والتي ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقامت اللجنة بمناقشة العديد من الموضوعات ومنها المنظومة الأمنية داخل الجامعة وكيفية تطويرها والطرق والممرات داخل الجامعة والمساحات الخضراء والمدرجات والورش والمعامل ومصادر الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمكتبات والخدمات التي تقدمها والمستشفيات الطلابية ومساعدة غير القادرين من طلاب الجامعة وحجم ونوعية الانشطة الطلابية وترشيد النفقات والتمويل الذاتي.

وقامت اللجنة بجولة تفقدية داخل الجامعة شملت المعامل وبعض الكليات ومباني المدن الجامعية.