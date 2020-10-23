النمسا تعلن 21 منطقة إضافية عالية الخطورة بكورونا

تحولت الخريطة الرسمية لمرض كوفيد-19 في النمسا بشكل كبير إلى اللون الأحمر، مساء الخميس بعدما تم تصنيف 21 منطقة إضافية، "مناطق عالية الخطورة".



وإضافة إلى أربعة أحياء معلنة بالفعل من أعلى المناطق خطورة، يظهر حوالي 20 في المئة من مناطق النمسا باللون الأحمر على الخريطة.



وقررت لجنة الخبراء التي تراقب نظام التحذير هذه التغييرات خلال اجتماعها الأسبوعي، في الوقت الذي وصل فيه عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19 إلى مستوى قياسي، عند 2435 حالة اليوم الخميس، مقابل 1985 حالة أمس الأربعاء.



ومن المناطق الجديدة التي أصبحت باللون الأحمر، لانديك، التي تضم منتجع إشجيل للتزلج، والذي تم تحديده بأنه مصدر العديد من حالات العدوى في أنحاء أوروبا في وقت سابق هذا العام.



وتم تطبيق النظام الملون مطلع سبتمبر، وهو يتألف من أربعة مستويات هي الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر.