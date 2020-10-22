إصابات كورونا في الجزائر تتخطى حاجز الـ55 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 55 ألفًا و357 في البلاد.



ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل ثمانِ حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1888.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 136 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 38 ألفًا و618.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 41 مليون إصابة.