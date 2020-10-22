 محافظ قنا: مسابقة للتقدم بأفضل تصميم لتطوير كورنيش النيل - بوابة الشروق
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محافظ قنا: مسابقة للتقدم بأفضل تصميم لتطوير كورنيش النيل

حمادة عاشور:
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 9:33 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 9:33 ص

قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إنه خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن مسابقة للتقدم بأفضل تصميم لتطوير كورنيش النيل بمدينة قنا الحالي، والموقع المقترح للكورنيش الجديد بغرب النيل.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لمناقشة خطة تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا.

وأكد الداودي حرص المحافظة على تطوير كل الحدائق والمتنزهات حتى تظهر بالشكل الذي يليق بالمواطن القنائي والزائرين لمحافظة قنا وبما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية وتوفير فرص عمل لأبناء قنا وتحسين المظهر الجمالي والحضاري لمعالم المحافظة.


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