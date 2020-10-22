وزير التعليم عن رفض دخول فتاة المدرسة بسبب الحجاب: الواقعة لا تحتاج لإطلاق هاشتاج

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحقق في واقعة رفض دخول فتاة لا ترتدي الحجاب إلى مدرسة بالشرقية، مؤكدًا أن الواقعة ليست ظاهرة.



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الواقعة لا تحتاج لإطلاق هاشتاج، متابعًا: «الأمر أصبح كيف نصنع من الشيء البسيط ما يشبه أنها ظاهرة».



وأشار إلى أن التهويل من الواقعة هو ما تفعله الجهات المعادية لمصر، قائلًا إن الوزارة تبذل جهودًا، خلال الفترة الماضية، تتمثل في القوانين أمام البرلمان والمنصات والقنوات التعليمية.



وتابع وزير التعليم: «هي قصة فردية مقابل جهد دولة، القصة مهمة لنا ولكن ليس بهذا الزخم»، منوهًا إلى أن هناك أسلوبًا في التشكيك متبع وهناك أولوية لمواضيع كبرى.



وكان ولي أمر التلميذة ر. ص. ف، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة بلبيس الرسمية للغات، قد تقدم بشكوى إلى الإدارة التعليمية، أكد فيها محاولة وكيلة المدرسة إجبار ابنته على ارتداء غطاء للرأس «حجاب»، وهددتها بعدم إدخالها المدرسة مرة أخرى بدونه، وعندما أخبرتها الطالبة بعدم موافقة والدتها على ارتدائها للحجاب في هذا السن، أخبرتها بأن ترتديه في المدرسة وتخلعه خارجها، وأن هذه مشكلتها تحلها مع والدتها.