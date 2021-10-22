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بالصور .. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الجونة

إيمان محمود
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 2:43 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 2:43 م

أحيا الفنان عمرو دياب، أمس الخميس، حفلًا هو الأضخم ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي وسط حضور كبير من نجوم وضيوف المهرجان .

صعد الهضبة إلى المسرح في تمام الحادية عشر مساء، ودخل على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" التي افتتح بها الحفل ، ثم قدم بعدها عددا من أجمل أغنياته الجديدة ، ثم قدم أغنياته الأحدث " إنت الحظ" ، و " رايقة" وسط تفاعل كبير من النجوم اللذين غنوا معه ورقصوا طوال الحفل .

وقدم الهضبة أيضًا مجموعة من أغنياته القديمة ، بالإضافة الى الميدلي الشهير الذي يجمع فيه أغنيات " نور العين" و "العالم الله" و " ليلي نهاري" .

وحرص عمرو دياب في نهاية الحفل على شكر منظميه وضيوفه من النجوم الذين توافدوا لحضور الحفل .

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير ضمن فاعليات معرض "إكسبو 2020 دبي" وذلك يوم 30 أكتوبر الجاري .

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته "ببتدي م الزيرو" من ألبومه "عيشني" ، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى ، وتوزيع نادر حمدي ، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس .

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