وزير الأوقاف: معركة الوعي لا تقل أهمية عن معركة الميدان

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن تاريخ أهل السويس مشرف في الفداء والتضحية والصمود، وأن ملحمة أكتوبر قد كشفت عن معدن المصري الأصيل جيشًا وشعبًا، وعلينا أن نستلهم من هذه الملحمة العظيمة روحًا جديدة في البناء والتعمير.



وأضاف جمعة، خلال لقائه بأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة السويس بمناسبة عيدها القومي، أن معركة الوعي معركة هامة لا تقل أهمية عن معركة الميدان، وعلينا أن نبني ملحمة ثقافية عظيمة تتوازى مع بنائي الملحمتين العسكرية والاقتصادية.



ولفت إلى أن دور المسجد وإمامه دور رائد في معركة الوعي، منوها إلى اهتمام الدولة بتحسين أحوال الأئمة علميًا من خلال برامج التدريب وماديًّا من خلال تحسين أوضاعهم المادية وتوفير الزي اللائق بهم، وأن الوزارة بصدد توفير أكثر من مائة ألف زي أزهري العام المالي الحاي في سبيل توفير الزي اللائق للإمام.



وأكد جمعة، أن الوزارة ستكثف جميع برامجها التدريبية لرفع كفاءة الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، كما أنها ستكثف جميع برامجها التوعوية والتثقيفية في مختلف المجالات من خلال مراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ومبادرة سكن ومودة، لتثقيف المتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج، ومبادرة "حق الطفل" في ثقافة رشيدة، وغير ذلك من البرامج والندوات والمحاضرات والمسابقات.



ولفت إلى أهمية التعاون المستمر بين كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء في نشر الوعي المستنير، والذي يترجم من خلال عدة أنشطة من أهمها التدريب المشترك والقوافل المشتركة ومنها قافلة علماء الأزهر والأوقاف المشتركة بمناسبة عيدها القومي.



وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي، وعلى أهمية الإقبال على أخذ لقاح كورونا، مؤكدًا أن ذلك من الأخذ بالأسباب المشروعة و من باب الحفاظ على النفس وعلى الأمن الصحي العام للمجتمع.