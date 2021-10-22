البابا تواضروس يكرم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية

كرم البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اليوم الخميس، بمقر ديوان بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

وجاء تكريم البابا لمقرر فرع المجلس القومي للمرأة، تعبيرا عن الشكر والتقدير لتعاونها المميز مع الكنيسة بالإسكندرية في أنشطة مكافحة العنف ضد المرأة من خلال مبادرة لجنة خدمة المرأة بالكنيسة الأرثوذكسية "أسرة بلا عنف"، واشتراكها في تدريب إعداد كوادر من الآباء الكهنة والمتطوعين للعمل في مكافحة قضايا العنف الأسري، والعنف ضد المرأة بتقديم محاضرة متميزة، تحت إشراف القمص إبرآم إميل وكيل البطريركية ومسئول لجنة المرأة، وبحضور القس بولس عوض عضو اللجنة الفنية لخدمة المرأة ونيفين فتحي عضو خدمة المرأة بالكنيسة الأرثوذكسية.