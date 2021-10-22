 استجواب الممثل الأمريكي أليك بالدوين بعد مقتل وإصابة شخصين أثناء تصوير أحدث أفلامه - بوابة الشروق
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استجواب الممثل الأمريكي أليك بالدوين بعد مقتل وإصابة شخصين أثناء تصوير أحدث أفلامه

أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 4:14 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 4:14 م
خضع ممثل هوليوود أليك بالدوين للاستجواب من قبل الشرطة بعد أن أطلق الرصاص من مسدس كان من المفترض أن تكون طلقاته فارغة، ما أدى مقتل مصورة سينمائية وإصابة مخرج وذلك أثناء تصوير فيلم "راست" في ولاية نيو مكسيكو .

وذكر راديو (بي بي سي) في نشرته الانجليزية اليوم /الجمعة/ أن المصورة السينمائية هالينا هتشينز (42 عاما) تم نقلها بطائرة مروحية إلى المستشفى ولكنها توفيت متأثرة بالجراح التي لحقت بها، فيما تم نقل المخرج جويل سوزا البالغ من العمر 48 عاما خارج موقع التصوير بسيارة إسعاف.
وقالت الشرطة إنها تجري التحقيقات ولكن لم يتم توجيه أي تهم بعد.

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