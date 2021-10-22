الشكوك تحوم حول مشاركة ثلاثي برشلونة في الكلاسيكو

غاب جوردي ألبا وبيدري ورونالد أراوخو، عن الحصة التدريبية الجماعية التي أجراها برشلونة، اليوم الجمعة، في مدينة خوان جامبر، بسبب الإصابة.

وبالتالي من الصعب لحاق ثلاثي برشلونة، بكلاسيكو الأحد، ضد ريال مدريد، على ملعب الكامب نو.

وتعرض ألبا إلى التواء في كاحله الأيمن خلال مباراة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا، وسيتم حسم أمر مشاركته، من خلال مران الغد.

ومن المتوقع كذلك غياب بيدري وأراوخو، حيث أن لاعب الوسط الإسباني تعرض لإصابة في ساقه اليسرى، أما قلب الدفاع الأوروجوياني تعرض لإصابة في أوتار فخذه الأيمن مع منتخب بلاده.

ومن المنتظر أيضًا استبعاد عثمان ديمبلي من قائمة برشلونة، ورغم تدربه مع المجموعة، إلا أن حالته البدنية لا تسمح له بالمشاركة في المباريات.