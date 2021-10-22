سميح ساويرس يتوجه بالتحية للعاملين على حريق بلازا الجونة: هم أبطالنا

توجه سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، بتحية إلى العمال الذين أنجزوا العمل بعد حريق بلازا الجونة، قائلًا: «أهم حاجة حصلت في المهرجان من وقفوا إلى جواري في الحريق الذي حدث».



وأضاف ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة: «هؤلاء الأشخاص أظهروا محبة للجونة والشركة هم أبطالنا»، متوجهًا بالتحية للعاملين على الحريق.



وتابع: «لو فخور بحاجة عملتها في الجونة على مدار 33 عامًا هم كم الناس الذي يعتمد عليهم ويحبون الجونة والمكان»، مازحًا: «أخدوا تصفيق أكتر من اللي بياخدوا جوايز».



وانطلقت فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة عدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي.



وتنافس على جوائز المهرجان هذا العام ١٦ فيلما روائيا طويلا و٢٣ فيلما روائيا قصيرا و١٠ أفلام وثائقية، في حين عُرض خارج المسابقة ٢٠ فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.



ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.