مسئولة بالخارجية الأمريكية تختتم زيارة إلى تونس وليبيا

اختتمت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى يائيل لامبرت زيارة لكل من تونس وليبيا بدأتها يوم 19 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريحات له اليوم - إن لامبرت التقت في تونس مع مسئولي الحكومة ومن بينهم وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.. مشيرا إلى أنها رحبت بالحكومة حديثة التشكيل في البلاد، وأكدت تطلع بلادها نحو البدء في عملية شاملة للعودة السريعة للنظام الدستوري كما بحثت الملف الليبي وقضايا إقليمية أخرى.

وأوضح المتحدث أن لامبرت شاركت في ليبيا، ومعها ريتشارد نولاند مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، في مؤتمر استقرار ليبيا الذي عقد في طرابلس إضافة إلى مشاركتها في لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين الليبيين من بينهم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وأكدت المسئولة الأمريكية أهمية جهود ليبيا للإعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في شهر ديسمبر المقبل، مشددة على دعم الولايات المتحدة لانسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة منها.