احتفالية تعامد الشمس تقتصر على مشاهدة الظاهرة بسبب كورونا

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تقتصر احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل على مشاهدة الظاهرة من قبل الزاور، لمجابهة فيروس كورونا.

وكانت احتفالية التعامد سابقًا تتضمن احتفالية منطقة السوق بحضور عدد كبير من أهالي مدينة أبو سمبل والزوار والضيوف لمشاهدة العروض الفنية من قبل فرق الفنون الشعبية، وتتضمن تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية وعروض الصوت الضوء.

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير آثار أسوان، أن الشمس سوف تتعامد علي وجه رمسيس في الساعة الخامسة و٥٠ دقيقة لتعلن بداية موسم الزراعة.

وفي سياق متصل، استقبل قصر ثقافة كوم أمبو مساء اليوم الخميس فرقتي قنا وشلاتين؛ لإحياء ليلة تعامد الشمس التي سوف تشاهد فجر غد الجمعة بمعبد أبو سمبل.

وقدمت الفرقتين عروضًا فنية على مسرح قصر الثقافة بحضور عدد كبير من الجماهير مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت مدينة أبو سمبل السياحية استقبلت ضيوفها وزائريها المشاركين في فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

واستقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ٥٠ من السفراء والدبلوماسين، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير عدد من الصحف وكبار الكتاب والصحفيين بمطار أبو سمبل الدولي.