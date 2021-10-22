تقارير: بابا الفاتيكان يعتزم القيام بعدة رحلات قبل نهاية العام الجاري

يعتزم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان السفر إلى عدة أماكن منها اليونان وقبرص في وقت لاحق من هذا العام.

وقال تقرير إعلامي إن رئيس الكنيسة الكاثوليكية قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام" نشرت اليوم الجمعة، إنه يعتزم الذهاب إلى كل من اليونان وقبرص في عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وذكر التقرير أن البابا قال خلال اللقاء إن الكرسي الرسولي يعمل حاليا على جدول الأعمال النهائي لهذه الرحلة.

وقال البابا بحسب التقرير إن الحديث يدور أيضا عن زيارة جزيرة ليسبوس اليونانية.

وكان البابا زار هذه الجزيرة عام 2016 وهي تمثل رمزا للهجرة إلى أوروبا.

ولم يصدر بيان رسمي للفاتيكان بشأن خطط هذه الزيارات حتى الآن.

وتحدث فرنسيس أيضا خلال المقابلة عن وجهات سفر أخرى: حيث تحدث عن زيارة الكونغو والمجر كفكرة أيضا.

كما أشار إلى التخطيط لرحلة إلى أوقيانوسيا التي تضم عدة جزر في المحيط الهاديء ومنها استراليا، خلال العام المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون الرحلة الأولى له كبابا إلى هذا الجزء من العالم.

وكان فرانسيس سافر آخر مرة إلى العاصمة المجرية بودابست في سبتمبر بمناسبة ختام المؤتمر العالمي للقربان المقدس ثم توجه إلى سلوفاكيا لمدة ثلاثة أيام.

وفي بداية شهر مارس الماضي كان البابا زار كأول بابا للفاتيكان دولة العراق والتقى هناك بآية الله العظمى على السيستاني وهو أعلى منصب ديني شيعي في العراق.